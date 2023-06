Il retroscena: Tare proposto a Milan e Napoli, ma per ora senza sbocchi

Igli Tare vorrà ripartire presto dopo 18 anni di Lazio, ma non sarà semplice. In base a quanto raccolto negli ultimissimi giorni il direttore sportivo è stato proposto prima al Milan e poi al Napoli. I rossoneri si sono congedati da Maldini e Massara ma ripartiranno da un gruppo interno di lavoro. Il Napoli vuole prima scegliere l’allenatore, poi eventualmente prenderà in considerazione il capitolo direttore sportivo, ma non è detto che cambi qualcosa. Ecco perché i tentativi di Tare per il momento sono andati a vuoto.

Foto: Twitter Lazio