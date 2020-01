Il retroscena: Suso, il Siviglia avanza ancora. E vuole migliorare l’offerta

Il Siviglia non ha alcuna intenzione di mollare per Suso. Il club catalano, pur di aggiudicarsi il cartellino del giocatore, è pronto a migliorare la sua offerta ed eventualmente prendersi anche l’obbligo di riscatto. Il Milan non è sceso mai sotto i 25 milioni nelle sue richieste, ed ora la società spagnola è pronta ad avvicinarsi a questa cifra. La distanza tra le parti ancora c’è. Ma si lavora e si va avanti, con pazienza.