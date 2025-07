Il retroscena: su Scalvini l’Atalanta vuole mantenere una posizione

30/07/2025 | 13:11:24

Giorgio Scalvini viene messo sistematicamente sul mercato, quasi un paio di volte al mese. Prima era stato data in trattativa con il Napoli quando il club di De Laurentiis aveva soltanto Beukema (in cima alla lista) da marzo. E ha preso Beukema. Adesso viene sistematicamente accostato a club inglesi, in modo particolare il Newcastle, che di sicuro lo apprezzeranno ma che per convincere l’Atalanta dovrebbero mettere sul tavolo una cifra quasi fuori mercato. La famiglia Percassi vuole mantenere questa posizione: Scalvini intoccabile, a maggior ragione dopo il lungo infortunio ormai alle spalle, a meno che qualcuno non faccia una “follia”. Il mercato è lungo, tuttavia in questi giorni non ci sono tracce.

Foto: Instagram Scalvini