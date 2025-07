Il retroscena: Strefezza ha chiesto la cessione e ha voluto con forza l’Olympiacos

28/07/2025 | 20:22:17

Gabriel Strefezza lascia il Como in una sera di fine luglio. Più o meno all’improvviso perché il club lariano non aveva messo in preventivo la cessione, anzi non avrebbe proprio voluto, ma evidentemente l’esterno offensivo ha intuito che non avrebbe avuto più molto spazio e ha chiesto di andar via. La proposta dell’Olympiacos lo ha intrigato subito e Strefezza ha chiesto di accelerare. Operazione in chiusura, come anticipato dalla Grecia oltre un’ora fa, da 8 milioni (bonus compresi).

Foto: Instagram Como