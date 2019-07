Il retroscena: Stoian cambia idea e dice no al Pescara. Oggi chiusura per Tumminello

Ieri sera il sì di Stoian al Pescara: visite programmate per domani, un anno di contratto e due di opzione. Ma nella notte Stoian ha cambiato idea e ha comunicato di non essere più intenzionato ad accettare la proposta del club, dovrebbe essere una decisione definitiva. Intanto, in giornata il Pescara chiuderà l’annunciata operazione per l’attaccante Tumminello.