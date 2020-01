Il retroscena: Spinazzola-Fonseca, mai grande feeling. L’Inter quasi una liberazione

Arrivato la scorsa estate, non tre anni fa, la Roma aveva deciso di puntare forte su Leonardo Spinazzola. Ora la domanda è: com’è possibile come dopo pochi mesi, circa cinque, il matrimonio si sia interrotto così bruscamente quando Spinazzola doveva partecipare al nuovo ciclo giallorosso? Indipendentemente dai problemi fisici, non è mai scattato il feeling con Fonseca. Nulla di particolare, valutazioni tattiche come quelle che erano state fatte con Florenzi. E così alla prima occasione Spinazzola ha deciso di cambiare aria: quale migliore opportunità dell’ambiziosa Inter?

Foto: Twitter ufficiale Roma