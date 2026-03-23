Il retroscena: Spezia, ai minimi la fiducia per Donadoni. E D’Angelo…

23/03/2026 | 10:55:52

Lo Spezia sta entrando nell’ordine di idee di cambiare allenatore. E come vi abbiamo anticipato negli ultimi giorni la posizione di Roberto Donadoni è sempre più a rischio, al punto che nelle prossime ore potrebbe essere sollevato dall’incarico. Non è ancora una decisione definitiva, ma la tendenza delle ultime ore per cercare di salvare la stagione. Non è un caso che lo Spezia negli ultimi giorni non abbia voluto liberare D’Angelo che ha avuto diverse richieste, ma adesso il club ligure sta sempre più entrando nell’ordine di idee di affidare all’allenatore sotto contratto (e protagonista di una finale playoff in Serie B) il compito di salvare la stagione. Nelle prossime ore sarà tutto più chiaro.



foto x spezia