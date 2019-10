Il retroscena: Spalletti, minima buonuscita Inter (non un anno). La proposta del Milan

L’Inter è disposta a dare a Spalletti una minima buonuscita, non un anno, quindi non i 3,5 milioni netti (circa) che restano fino al prossimo giugno ricordando che l’impegno tra l’allenatore e l’Inter scadrà a giugno 2021. L’Inter è disposta a dare un contributo di circa il 50 per cento rispetto a quella cifra, al resto deve pensarci il Milan. E il Milan ha in menti di proporre un contratto probabilmente triennale (scadenza 2022), oppure di due anni con opzione, dipenderà dagli accordi definitivi tra Spalletti e il suo attuale club. Il Milan ha comunque scelto, lo aveva fatto già da giovedì scorso (come raccontato) incassando inizialmente un rifiuto, certificato dalle parole di Spalletti. Ma poi le cose cambiano, Spalletti ha voglia di rientrare, in qualche modo si individuerà la soluzione migliore che possa accontentare tutti. Non a caso il Milan ha depennato dalla lista qualsiasi altro candidato, ritenuto secondario rispetto a Spalletti.

Foto: Inter Twitter