Il retroscena: Spalletti e Zhang, una doppia questione di principio. Il Milan è in mezzo e ha una sola alternativa

Per l’Inter è una questione di principio. Per Luciano Spalletti anche. Lo stato dell’arte per l’eventuale

trasferiemento dello specialista di Certaldo dalla sponda nerazzurra a quella rossonera dipende da una

situazione per ora bloccata. L’Inter sarebbe disposta a dare massimo 1,5 milioni, se proprio fosse

necessario, per liberare Spalletti in direzione Milan. La posizione dell’allenatore è completamente diversa,

nel senso che chiede almeno il contratto che resta fino a giugno (circa 7 milioni lordi) per aprire al

Milan che lo corteggia da giorni. Per Zhang, dicevamo, è anche una questione di principio dovuta al fatto

che dopo i numerosi prestiti con diritto di riscatto (Nainggolan, Perisic e Icardi), si ritiene che non sia

giusto appensantire il bilancio con ulteriori esborsi. La posizne dell’Inter è chara: tu, Spalletti, vuoi

andare al Milan? Ti diamo il minimo necessario e il resto lo sottoscrivi con il tuo nuovo club, tra l’altro

disposto ad accontenarti con un triennale da circa 4 milini a stagione. E a queste condizioni la trattativa

si ferma, almeno per ora. Il Milan sarebbe disponilibe ad accontentare in tutto e per tutto Spalletti, ma se

le posizioni di principio continuassero a prevalere su tutto il esto, il club rossonero dovrebbe andare

sull’unica alternativa plausibile, quella che chiama in causa Stefano Pioli. E si può capire bene che, con

tutto il rispetto, non sarebbe la stessa cosa. Una situazione da seguire con aggiornamenti nelle prossime ore.