Il retroscena: Soumaoro, sempre più Genoa. Se non ora al massimo slitta a luglio

Sempre più Genoa per Adama Soumaoro. Dopo quanto vi abbiamo anticipato nella serata di ieri, sono arrivate soltanto conferme. Il club rossoblù vuole regalare a Nicola un rinforzo nel reparto arretrato ed è uscito a sorpresa allo scoperto per il difensore franco-maliano di proprietà del Lille, in scadenza di contratto nel 2021. Il Genoa ha intensificato i contatti per portare Soumaoro in Italia, un’operazione che Preziosi vuole chiudere già per gennaio, ma – qualora non di trovasse la quadratura – slitterebbe comunque a luglio.

Foto: Twitter ufficiale Lille