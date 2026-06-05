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Il retroscena: Sorlorh, la valutazione Atletico e l’effetto Alvarez

06/06/2026 | 00:03:26

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La Juve ha Sorloth nella lista ristretta per l’attacco, come abbiamo raccontato in un video nel pomeriggio di ieri dopo segbalato nei giorni precedenti l’interesse per Kolo Muani e la proposta fatta per Mateta. L’ingaggio di Sorloth è sostenibile (tre milioni netti), ma la valutazione tocca i 30 milioni. Il profilo piace e anche tanto, ma bisogna anche tenere conto dell’effetto Julian Alvarez, l’attaccante che ha deciso di andar via ma che si trova al centro di un contenzioso tra l’Atletico Madrid e il Barcellona. La Juventus continuerà a seguire le evoluzioni, ma è evidente che l’Atletico non potrà privarsi contemporaneamente di due attaccanti senza aver individuato almeno un sostituto di spessore. E di questo aspetto bisogna tenere conto.
Foto: Instagram Atletico Madrid