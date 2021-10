Il retroscena: Solskjaer, il lungo contratto, le riflessioni United. La posizione di Conte (da ieri). E Zidane…

Forse il punto più basso: ieri il Manchester United ha perso in modo umiliante contro il Liverpool, un 5-0 in casa che non lascia spazio ad alcun tipo di alibi. E la posizione di Solskjaer ha cominciato a traballare, se fosse per un tifoso medio dei Red Devils sarebbe già esonero senza alcun tipo di dubbio. Le riflessioni del club sono andate avanti per tutta la giornata e continueranno: è vero che il manager ha un contratto lungo e oneroso (scadenza 2024) ma c’è sfiducia e delusione, quindi non si può escludere un ribaltone. Lo United deve decidere se concedere qualche altra partita (tra poco torna la Champions) oppure se andare direttamente all’esonero senza rinviare alla prossima sosta. Antonio Conte ha dato disponibilità, come anticipato ieri alle 18, ci risulta che ci siano stati contatti indiretti nelle ultime ore, in attesa di una decisione definitiva del club. Conte di solito non sale in corsa, ma il Manchester United meriterebbe un’eccezione. Per il momento nessun contatto con Zinedine Zidane, l’altro big senza panchina e che avrebbe il gradimento di Cristiano Ronaldo, ma la situazione è in chiara evoluzione e può succedere di tutto. La partecipazione di altri candidati dipenderà ovviamente dalla tempistica, Solskjaer esonerato subito oppure ancora qualche settimana di tempo? Conte, di sicuro, è un nome da tenere in considerazione aspettando la sentenza – in un senso o nell’altro – del Manchester United.

FOTO: Twitter United