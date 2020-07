Il retroscena: Smalling, ci provano tre big italiane. Ma lui vuole la Roma

Chris Smalling vuole la Roma, fortissimamente. Cos’è accaduto rispetto allo scorso 10 luglio quando vi avevamo parlato di un abbozzo di intesa per il riscatto a 3 milioni con obbligo a 17? E’ accaduto che la Roma, forte della volontà del difensore centrale, ha provato a rimodulare la proposta giocando al ribasso proprio perché sicura della volontà del diretto interessato e della moglie che sta benissimo nella Capitale. La Roma è scesa di quattro-cinque milioni entrando in uno stallo che in qualche modo andrà risolto proprio perché non si può aspettare a lungo e il Manchester United non molla. Per Smalling ci sono stati sondaggi di Inter, Juve e Napoli ma lui vuole la Roma. E la Roma deve sbloccare al più presto.

FOTO: Transfermarkt