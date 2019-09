Il retroscena: Skrtel, ultimo tentativo Parma nella notte

Una bella vittoria a Udine, un grande colpo (Darmian) alle spalle. Ora il Parma prova a regalarsene un altro, ci riferiamo a Martin Skrtel. Un profilo che il club gialloblù aveva seguito la scorsa primavera, poi la svolta Atalanta e i problemi che hanno portato nelle ultime ore alla risoluzione del contratto. Non è un’operazione semplice, ma il Parma lavorerà nella notte per il difensore centrale. E vuole provarci, magari dopo aver programmato qualche uscita last minute.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta