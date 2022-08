Il retroscena: Skriniar, il PSG in silenzio da settimane. Inter-Akanji senza fretta

Si parla molto di Skriniar e delle possibili offerte, in realtà il Paris Saint–Germain è in silenzio da settimane, ha mandato messaggi attraverso intermediari ma non è entrato nel vivo delle trattativa. Quindi, almeno in questi giorni l’Inter non si sente braccata dall’inseguire e spera sempre di trattenere il centrale difensivo. Quanto a Manuel Akanji parliamo di un profilo che piace molto al club nerazzurro, ancora giovane (classe 1995), un contratto agli sgoccioli con il Borussia Dortmund e soprattutto un rapporto ormai ai minimi termini. L’Inter ha preso il numero di targa con l’intenzione di affondare più avanti, quando – magari – il silenzio del PSG per Skriniar sarà ancora più assordante.

Foto: Twitter Uefa