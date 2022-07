Il retroscena: Skriniar esce, Bremer entra. Il lavoro oscuro di Busardò

Paolo Busardò è un agente lombardo che, se potesse, abolirebbe tutti i giornalisti dalla faccia della terra. Lui conduce ogni trattativa sottotraccia, depistando, non ammettendo, portandola fino alla definizione in piena riservatezza. Busardò è il protagonista della doppia operazione che coinvolge l’Inter: Skriniar in uscita (Paris Saint-Germain ancora oggi campo principale) e Bremer in entrata. Per Gleison è stato spettacolare: ha detto sì al rinnovo, ma soltanto a condizione che la cessione non avvenisse a cifre iperboliche. Quali cifre? Lo scopriremo quando sarà, ma intanto Busardò ha già ottenuto quanto aveva seminato. E Bremer, corteggiato da chiunque, non ha mollato di un centimetro rispetto alla parola che aveva dato all’Inter prima della scorsa sessione invernale di mercato. Certo, Inter e Torino dovranno trovare un accordo. Ma intanto Bremer non ha mollato, con la regia silenziosa e proficua di Paolo Busardò.

Foto: Twitter Uefa