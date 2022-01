Il retroscena: Simy al Parma mai a rischio. I motivi del leggero ritardo

è il grande colpo dele di sicuro uno dei primi tre colpi della Serie B. Ve lo avevamo anticipato sabato scorso , quando il Parma aveva fatto irruzione nella trattative per poi definirla nei giorni successivi . Simy è arrivato in mattinata nella sua nuova città, il leggero slittamento delle visite è stato dovuto a un motivo in particolare. Siccome domenica si gioca il recupero Parma-Crotone, il club calabrese (che avrà il pagamento del riscatto obbligato dalla Salernitana che ha ceduto Simy in prestito) aveva fatto qualche obiezione sull’utilizzo dell’attaccante nella prossima partita. Anche qualche momento di nervosismo, ma senza mettere a repentaglio la buona riuscita dell’operazione. Impostata a sorpresa sabato scorso, in attesa dell’annuncio che arriverà molto presto.