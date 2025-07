Il retroscena: Simeone, perché il Torino insisterà

27/07/2025 | 21:01:55

Giovanni Simeone lascerà il Napoli in questa finestra di calciomercato. Soprattutto: l’allarmismo che si era qualche giorno fa non aveva motivo di esistere, nessun problema serio muscolare, ma soltanto un problema alla schiena che non gli farà perdere molti giorni. Simeone è stato avvistato al Pisa, ma non è stato fin qui vicino al via libera perché effettivamente lui vuole pensarci. Il Cholito ha proposte dall’estero, ieri mattina vi abbiamo raccontato in esclusiva il forte sondaggio del Torino. E i granata insisteranno per due motivi: vogliono dare Zapata la possibilità di recuperare senza ansie dal recente è grave infortunio; in ogni caso vogliono aggiungere un attaccante (hanno sondato Colombo, poi passato al Genoa, ma senza convinzione) a maggior ragione se pensiamo che Sanabria è sul punto di lasciare con la Cremonese in pressing.

Foto: Instagram Simeone