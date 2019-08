Il retroscena: Simeone, la Samp ha scelto. Ma la Fiorentina su Gabbiadini…

La Samp sarebbe felice di portare Giovanni Simeone a Genova. Anzi di riportarlo, ma su sponda blucerchiata. Un profilo che piace molto, indipendentemente dalle scelte tattiche che poi dovrà fare Di Francesco. Lo stesso tecnico ne ha parlato in conferenza dopo la gara di Coppa Italia: “Simeone? Non parlo di giocatori non miei, ma per caratteristiche può essere il sostituto di Quagliarella”. Il problema è un altro: alla Fiorentina è stato proposto uno scambio con Gabbiadini, ma i viola almeno oggi sono piuttosto freddi sull’argomento. Vedremo gli sviluppi, Gabbiadini potrebbe entrare in altre trattative (era stato seguito anche da Cagliari e Sassuolo) in modo da permettere alla Samp di sbloccare l’operazione Simeone. Nel frattempo, il club blucerchiato porta avanti le trattative per i giovani Antzoulas (difensore) e Kudus (centrocampista).

Foto: sito ufficiale Fiorentina