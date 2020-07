Il retroscena: Sepe può davvero tornare al Napoli. Ma a una condizione

Luigi Sepe è un punto di forza del Parma e fa bene Faggiano a dire che per ingaggiarlo è stato fatto un importante sacrificio economico. Ma il portiere è rimasto legato al Napoli e lo stesso Napoli sta facendo più di un pensiero per riprenderlo, i motivi sono tanti. Alla base di tutto esiste, però, una necessità, ovvero che vada via uno dei due portieri di assoluto livello attualmente a disposizione di Gattuso. Tra Meret e Ospina è più facile che sia il colombiano a fare la valigia, avendo il Napoli fatto un sacrificio recente molto importante per Meret. E dall’uscita di un portiere potrebbe concretizzarsi il ritorno di Sepe in Campania, ci sarà tempo per approfondire.

Foto: Twitter ufficiale Parma