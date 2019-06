Il retroscena: Sensi, dall’incontro con l’Inter di cinque giorni fa all’attesa del Milan. E Veretout…

Stefano Sensi è un profilo che piace non poco a diversi club italiani. Tra questi c’è sicuramente l‘Inter, ma non da oggi: cinque giorni fa, come raccontato dal Corriere dello Sport, c’è infatti stato un incontro tra il club nerazzurro e il Sassuolo, tra i nomi sul tavolo c’era anche quello del centrocampista classe ’95. Ma sulle tracce di Sensi c’è da tempo anche il Milan, una pista che ora vive una fase di attesa: il giocatore – che piace molto a Giampaolo – ha un contratto lungo e il Sassuolo chiede tanto per il suo cartellino (circa 25 milioni di euro). Intanto lo stesso club rossonero presto potrebbe formalizzare l’offerta per Jordan Veretout dopo l’incontro di ieri.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro