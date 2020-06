Il retroscena: Sebastiano Esposito può cambiare agente. E ha già un’idea

Sebastiano Esposito sta trattando il rinnovo di contratto con l’Inter, se ne riparlerà nelle prossime settimane. Il suo futuro potrebbe essere anche lontano dal club nerazzurro, ovviamente in prestito secco, con il Parma che ha fatto passi importanti (l’Hellas insegue) anche se si tratta di discorsi al momento prematuri. Sebastiano sta riflettendo anche sul suo futuro professionale, negli ultimi mesi si è affidato ad Augusto Carpeggiani ma non si esclude che possa fare scelte diverse. Un profilo da seguire in tal senso è quello di Federico Pastorello che ha un grande rapporto con Conte e che, com’è noto, ha in procura Romelu Lukaku. Ora la sua scuderia nerazzurra, che comprende anche Handanovic e Candreva, potrebbe allargarsi con Sebastiano Esposito. Un’idea che può diventare concreta: riflessioni in corso, aspettando la decisione definitiva.

Foto: Twitter ufficiale Inter