Il retroscena: Schjelderup, tra il forte interesse Lazio e il rinnovo

29/01/2026 | 22:11:27

La Lazio aveva stretto contatti importanti tra martedi e mercoledi per Andreas Schjelderup, esterno offensivo classe 2004 che ieri è stato protagonista con il Benfica (doppietta al Real) nell’incredibile qualificazione della squadra di Mourinho. Prima della partita aveva avuto apertura e disponibilità da parte dell’entourage, i contatti sono proseguiti anche nelle ultime ore. La Lazio sarebbe disposta a fare un’offerta importante, il Benfica lo aveva inserito tra cedibili prima della gara di ieri. E ora gli ha proposto il rinnovo, ma la Lazio ha mantenuto i contatti anche nella giornata di ieri.

Foto: sito Benfica