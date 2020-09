Il retroscena: Scamacca, il Genoa pronto a programmare le visite

Gianluca Scamacca al Genoa, ci siamo. Al punto che il club rossoblù è pronto a programmare le visite. Dall’inserimento a sorpresa di quattro giorni fa all’accordo totale con il Sassuolo per il prestito, probabilmente secco, del giorno dopo. Adesso siamo in dirittura, il Genoa è passato alla fase operativa dopo aver bloccato le visite – già programmate – per Balotelli. E presto toccherà a Ranocchia, dopo un pressing di circa un mese, nato a sorpresa diverse settimane fa e ora sul punto di concretizzarsi.

Foto: Twitter Sassuolo