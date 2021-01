Il retroscena: Scamacca, i dialoghi Juve-Sassuolo-Genoa continuano. Preziosi ha un solo scrupolo

Gianluca Scamacca resta sempre un potenziale uomo mercato. I contatti vanno avanti e andranno prevedibilmente avanti a lungo: ci sono tanti soldi in ballo, oltre 20 milioni più un’eventuale contropartita tecnica, è quindi interesse di tutti che si cerchino soluzioni. Alla Juve, ripetiamo, il profilo piace moltissimo e farà di tutto per trovare una soluzione accontentando il Sassuolo che chiede un pagamento almeno in 18 mesi. E la vicenda Milik, un potenziale candidato per la Juve ma a parametro zero, condiziona non poco perché i discorsi tra Napoli e Olympique andranno avanti, non si possono certo escludere situazioni che portino a uno sblocco. Lo diciamo soprattutto a beneficio di chi si è accorta ora di una trattativa ancora in piedi per il polacco a Marsiglia. E la Juve, anche per questo motivo, non molla la pista Scamacca. Il Genoa darebbe il via libera, avendo rapporti eccellenti con la Juve. Avrebbe soltanto lo scrupolo non concedere il placet se su Scamacca arrivassero club già interessati come Parma e Bologna, semplicemente perché potenziali concorrenti per la salvezza. Ma fino a quando la Juve insisterà, per il Genoa nessun tipo di problema nel dare il via libera.

Foto: Twitter Genoa