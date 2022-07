Il retroscena: Scamacca, 42 milioni e bonus semplici. Atteso a Londra tra lunedì e martedì

Gianluca Scamacca sarà il nuovo attaccante del West Ham. La svolta è quella che vi abbiamo raccontato il 12 luglio, con l’irruzione decisa. Ieri poi la definizione degli accordi: al Sassuolo andranno 36 milioni più 6 di bonus, quasi tutti semplici da raggiungere. In sintesi, una grande operazione del West Ham ma anche un introito importante per gli emiliani. Entro domani verranno completati gli accordi tra il club inglese e l’attaccante. Si procede spediti, entro martedì Scamacca è atteso a Londra per le visite e per la nuova avventura in Premier.

Foto: instagram Scamacca