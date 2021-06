Il retroscena: Sarri vuole utilizzare Hysaj a sinistra. E se Lazzari…

Operazione impostata, la fumata bianca arriverà. Elseid Hysaj sarà il nuovo terzino della Lazio, già nel corso di questa settimana ci sarà un incontro per arrivare alla definizione. Prevedibile contratto quinquennale, al massimo quadriennale con opzione. E una scelta iniziale, quella di Sarri: utilizzare Hysaj sulla corsia mancina, come ai tempi di Empoli, prima della svolta Napoli. Tutto questo per cominciare a lavorare con Lazzari a destra, nel tentativo di adattarlo all’interno del 4-3-3 come terzino basso alla Cuadrado. A meno che il mercato, strada facendo, non proponga soluzioni allettanti per Lazzari: come già raccontato, una strada porta all’Inter dopo la cessione di Hakimi.

Foto: Twitter Napoli