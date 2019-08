Il retroscena: Sarri ha liberato Rugani e gli ha spiegato perché. Ora tocca alla Roma

Maurizio Sarri ha spiegato nelle ultime ore a Daniele Rugani che la cessione è una necessità per il bene di tutti. La motivazione è chiara: i centrali sono cinque, esiste il rischio di essere in fondo alla gerarchia e quindi di riproporre il problema a gennaio. Quando, poi, sarebbe più complicato trovare una sistemazione e si rischierebbe di sprecare una stagione. Rugani ha capito, lui sarebbe andato anche all’Arsenal, ora ha aperto completamente alla Roma. E nell’agenda della prossima settimana segnaliamo tre giorni, da lunedì a mercoledì. La formula potrebbe anche essere quella del prestito oneroso con diritto, oppure obbligo di riscatto. La Juve non opporrà resistenza, i contatti tra Paratici, l’agente di Rugani e Petrachi ci sono stati. Nel frattempo la Roma – come segnalato – è andata avanti con Lovren in uscita dal Liverpool, ma intanto presto prenderà una decisione definitiva su Rugani.

Foto: Twitter ufficiale Juventus