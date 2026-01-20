Il retroscena: Sarri e la Lazio, cosa cambierebbe con la cessione di Romagnoli

Alessio Romagnoli vuole lasciare la Lazio entro questa sessione di mercato, confermando le nostre esclusive degli ultimi giorni. Lui ha accettato la proposta dell’Al-Sadd e il corteggiamento di Roberto Mancini, adesso confida che la Lazio dia il via libera dopo la proposta di 8 milioni più 1 di bonus per il cartellino. Romagnoli è legatissimo alla Lazio, ma alle spalle ci sono le situazioni sul rinnovo mai verificatesi malgrado le promesse. Così adesso il difensore centrale ha deciso di andar via, spera di essere liberato prima della prossima trasferta di sabato a Lecce. Adesso tocca alla Lazio accettare, ma se non lo facesse ci avvicineremo sempre più alla sessione estiva con un solo anno rispetto alla scadenza e con la possibilità di incassare ancora meno. Romagnoli è imprescindibile per la linea difensiva di Sarri, nelle ultime ore sono circolate voci di dimissioni in caso di una nuova cessione. Sarebbe sorprendente che accadesse, spetterebbe alla Lazio sollevarlo dall’incarico quando e se deciderà di farlo. Al netto di fantasiose interpretazioni di chi (l’ex attaccante Bruno Giordano) spiega perché il club non licenzierà l’allenatore, proprio lui che nella sua carriera ha quasi avuto più esoneri – roba da record – che presenze in panchina. Il colmo dei colmi.

Foto: Sportitalia