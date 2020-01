Il retroscena: Santopadre esonera Oddo e comunica a Colantuono di aver scelto Cosmi

L’incontro di ieri era andato bene, ma evidentemente non benissimo se Colantuono e il Perugia avevano deciso di darsi appuntamento a oggi per la conferma dell’intesa. Nel frattempo il Perugia ha esonerato Oddo e poco fa il presidente Santopadre ha comunicato a Colantuono di aver scelto Serse Cosmi per un grande ritorno. Una scelta che inizialmente il presidente non avrebbe voluto fare per l’impatto che Serse ha con la piazza. Ma che negli ultimissimi minuti ha voluto rendere operativo, comunicando la decisione a Colantuono. E presto sarà ufficiale il ritorno di Cosmi a Perugia.