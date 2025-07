Il retroscena: Sancho vuole la Juve, l’intermediario è a Torino

24/07/2025 | 23:24:07

La Juve ha puntato Jadon Sancho. E Sancho aspetta la Juve. Partendo da questi presupposti, bisogna solo aspettare che si arrivi alla definitiva quadratura. Diversi giorni fa vi avevamo svelato la proposta di 15 milioni di sterline, in linea di massima accettata e che potrebbe comprendere una parte della buonuscita. Adesso bisogna chiudere gli ultimi passaggi burocratici, puntando sulla volontà reciproca ma mettendo tutto a posto per evitare il minimo rischio. Anche negli ultimi giorni si è parlato di squadre turche pronte a rilanciare, non abbiamo riscontri. Anzi, nella giornata di oggi (come certificato dalla foto di Giovanni Albanese ) a Torino c’era Matthew Conning intermediario dell’operazione per conto del Manchester United. Evidentemente la Juve conta di procedere a prescindere dal futuro di Nico Gonzalez (in lista di sbarco). Manca l’ultimo passaggio, quello delle firme: evidentemente non spetta a noi..

Foto: X Albanese