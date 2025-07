Il retroscena: Sancho-Juventus, contatti no stop. Ma serve fare in fretta

02/07/2025 | 23:39:07

Jadon Sancho e la Serie A. Nei giorni scorsi vi abbiamo svelato come l’esterno offensivo di proprietà del Manchester United stesse parlando – tra i club italiani – soltanto con la Juventus, malgrado i continui accostamenti al Napoli. In verità, il Napoli fin qui non ha affondato mentre la Juventus sta accelerando per trovare una totale quadratura tra ingaggio e cartellino. Di sicuro Sancho ha completamente aperto alla Juve, nel bel mezzo di qualche altra proposta dall’estero, ulteriore conferma che il Napoli – malgrado i rumors – mai è stato davvero in corsa. Nelle ultime ora si è parlato di contropartita tecnica, di sicuro la Juve è ancora su Sancho. E deve accelerare per evitare inserimenti, ci sono almeno altri due club (uno arabo) interessati all’esterno offensivo.

foto: Instagram Chelsea