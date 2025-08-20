Il retroscena: Sancho, due ore di vertice con il Manchester United. La Roma…

20/08/2025 | 23:20:08

Jadon Sancho e il suo agente sono stati convocati nelle ultime ore dal Manchester United. E gli è stato comunicato che è stata accettata, come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, la proposta della Roma. E che non ci sono problemi di commissioni o di altre cose che possano creare intoppi. A conferma che non è mai stato un intoppo di carattere finanziario da parte della Roma, come si è detto nelle ultime ore. Sancho, che non ha ancora rifiutato la Roma, vive una fase personale di comprensibile confusione visto che si tratta del suo addio definitivo al club inglese, un’esperienza in Premier che lui avrebbe voluto onorare diversamente. Quindi, la confusione mista a delusione ci sta. E per questo motivo la Roma sta ancora aspettando, non a caso – come già raccontato – ha deciso di non affondare su altri esterni offensivi. Almeno per ora…

Foto: Instagram Sancho