Il retroscena: Sampaoli-OM, l’attesa continua. E Mazzarri è stato molto vicino

e l’, un’attesa che continuerà ancora per poco, si sta lavorando per liberarlo dall’Atletico Mineiro, aspettando le scadenze dei prossimi giorni e indipendentemente dalla clausola in essere. Nell’ultima settimana è stato molto vicino all’OM, qualcosa in più di un semplice colloquio ma approfondimenti tali che hanno lasciato l’ultima parola all’ex Toro e Napoli. Ma dopo aver visionato la gara con il Psg e quella di Coppa di Francia, Mazzarri ha chiesto tempo proprio perché non completamente convinto. E così, dopo il no di Favre , l’opzione Sampaoli è sempre più quella in piedi.