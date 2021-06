Il retroscena: Samp, in agenda incontro tra Osti e agente di D’Aversa

L’incontro fiume di ieri a Roma ha ribadito come, almeno in queste ore, Roberto D’Avesta sia il principale candidato per la panchina della Samp. Poi, tra un quarto d’ora o domattina Ferrero può cambiare idea, tanto fino al 31 luglio c’è tempo… Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra il direttore sportivo Osti, tornato operativo dopo settimane di isolamento e con un rinnovo ormai programmato, e l’agente di D’Aversa. Ricordiamo che l’allenatore ha ancora un anno di contratto con il Parma. Sempre se, nel frattempo, Ferrero…

FOTO: Twitter Parma