Il retroscena: Samp, dai sondaggi per Rugani ai nuovi dialoghi con la Juve per Audero

La Samp si è mossa per Daniele Rugani, come vi abbiamo raccontato, la Juve vuole mandarlo a giocare, ma la decisione definitiva spetta al diretto interessato. Negli ultimissimi giorni ci sono stati sondaggi anche da parte del Milan e dell’Eintracht Francoforte (i rossoneri di Pioli stanno aspettando Todibo e valutano altre piste), ma in questo momento la Samp spera di poter incassare il sì di Rugani, che ci sta pensando. Anche perché, malgrado il possibile ritorno di Tonelli (la Samp è in vantaggio sulla Spal), il club di Ferrero potrebbe prendere due difensori considerato il grave infortunio di Alex Ferrari. Nel corso dei dialoghi tra Juve e Samp si è parlato anche di Emil Audero, che il club bianconero ha ceduto con obbligo di riscatto (già esercitato dai blucerchiati), mantenendo un diritto di riacquisto e non è escluso che in futuro la Juve possa decidere di approfondire il discorso per un eventuale ritorno del portiere classe ’97 in bianconero.

Foto: sito ufficiale Juventus