Il retroscena: Samardzic, l’Inter e i giochi al rialzo

Lazar Samardzic all’Inter: ci sono le visite, ci sono gli accordi con Fabbian all’Udinese, c’è tutto. Meglio: ci sarebbe tutto. Perché il blitz del papà in sede Inter, nel gioco di mediatori più vecchi e nuovi procuratori, hanno portato a una richiesta superiore tra commissioni e altro rispetto a quanto concordato. L’Inter non ha accettato e ha respinto al mittente, non modificherà di una virgola i numeri precedentemente concordati. L’Inter confida nella volontà di Samardzic che è entusiasta di indossare la maglia nerazzurra. Ma quando entrano in scena i papà e gli intermediari tutto si ingarbuglia. E i giochi al rialzo possono essere oppure no respinti al mittente. Nel caso dell’Inter nessun margine di manovra, adesso la palla a intermediari, agenti, amici degli amici. E anche (soprattutto?) a Samardzic.

Foto: Instagram Udinese