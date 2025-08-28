Il retroscena: Salah-Eddine, l’irruzione del PSV che ha bruciato il Torino

Nel pomeriggio il Torino, come raccontato, aveva mosso passi importanti per Salah-Eddine, terzino sinistro olandese classe 2002 di proprietà della Roma. E aveva raggiunto un’intesa con il club giallorosso per arrivare alla definizione entra stasera. In simultanea si è mosso il PSV che ha il titolare di quel ruolo infortunato per qualche settimana e che è entrato in azione propria per bruciare la concorrenza quando ha memorizzato che il Torino sembrava avviato sulla strada giusta. Salah-Eddine ha aperto al PSV, pur sapendo che per gli olandesi sarebbe una soluzione per tampinare l’emergenza, e ora bisogna trovare un accordo con la Roma. Il Torino non l’ha presa bene perché aveva incassato l’iniziale disponibilità del terzino ed era convinto di chiudere in poche ore. Ma per un olandese il richiamo del PSV sta facendo la differenza.

FOTO: Instagram Salah Eddine