Il retroscena: Rowe, la Roma, le perplessità e un chiarimento su Sancho

18/08/2025 | 23:35:36

Un direttore sportivo di Serie A dovrebbe immaginare che passare da Sancho a Jonathan Rowe non è il massimo della vita. Non perché Rowe sia un mediocre interprete del ruolo, ma Sancho è proprio un’altra cosa. Anche perché Gasperini ha chiesto gente di assoluta qualità e ha puntato su Sancho. Quindi, mettiamoci un minimo di prudenza su nomi che escono senza soluzione di continuità, tenendo conto che il piano di rafforzamento deve essere tale e non riempire tanto per. Alcune cose su Sancho: ribadiamo il concetto, è stata la Roma a tirarsi fuori, se definitivamente o momentaneamente lo vedremo. Sancho MAI ha detto no, qualcuno si è assunto la responsabilità di attribuire all’esterno offensivo decisioni definitive non ancora prese. Nel giro di pochi minuti è diventato un passaparola. Spetterà alla Roma decidere se aspettare ancora oppure no, il nome di Sancho è in evidenza in cima alla lista. A noi risulta che nelle prossime ore Sancho avrà altri dialoghi con il Manchester United che ha chiesto spiegazioni. I Red Devils avevano accettato la proposta della Roma (18-19 milioni di base fissa più bonus) e aspettavano solo il semaforo verde dell’esterno offensivo. Possiamo assicurare che almeno in queste ore nessuno ha contattato lo United proponendo la stessa cifra della Roma. Il Besiktas e altre pretendenti possono starci, magari più avanti, ma devono passare attraverso un accordo con il club inglese. Ma continuiamo a pensare che questa storia non abbia ancora scritto l’ultimo capitolo…

Foto: Instagram Sancho