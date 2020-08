Il Bari ha individuato in Giancarlo Romairone il direttore sportivo per ripartire dopo la delusione della finale playoff di Serie C. Ulteriore conferma arriva da un particolare: proprio in queste ore Romairone sta trattando con il Chievo la risoluzione del contratto. Poi sarà libero di accordarsi con il Bari che lo aspetta.

Foto: profilo Twitter Chievo