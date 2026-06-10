Il retroscena: Romagnoli vuole essere liberato, Lotito prende tempo

10/06/2026 | 23:30:35

Alessio Romagnoli ha raggiunto tutti gli accordi con l’Al-Sadd per un triennale da circa 6 milioni a stagione. Soprattutto è stato confermato quanto vi avevamo anticipato il primo febbraio quando il club qatariota, dopo la trattativa naufragata in quei giorni, aveva promesso al difensore centrale che lo avrebbe accontentato per la sessione estiva. Secondo l’Al-Sadd il valore del cartellino è sceso rispetto agli 8-9 milioni che aveva offerto lo scorso inverno, nel frattempo Lotito prende tempo e non libera il difensore centrale che – a un anno dalla scadenza con la Lazio – ha deciso di fare una nuova esperienza.

Foto: Instagram Romagnoli