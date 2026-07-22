Il retroscena: Romagnoli, test medici e un’idea chiara sul futuro

22/07/2026 | 23:40:01

Alessio Romagnoli ha svolto una prima parte dei test medici con la Lazio, domani saranno completati e poi in linea di massima il difensore centrale si dovrà mettere a disposizione di Gattuso. Diciamo in linea di massima perché la trattativa con l’Al-Sadd è ferma rispetto a quanto vi abbiamo raccontato ieri, ovvero serve il via libera di Lotito per accettare il pagamento che il club del Qatar vorrebbe fare da gennaio. E il via libera al momento non c’è. Una cosa per ora è blindata, ovvero il fatto che Romagnoli – dopo la Lazio – non intenda fare esperienze in altri club italiani. Una decisione già presa e che ha l’aria di essere definitiva.

Foto: Instagram Romagnoli