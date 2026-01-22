Il retroscena: Romagnoli-Lotito, faccia a faccia e richiesta di andar via

Il rapporto tra Alessio Romagnoli e la Lazio è ai titoli di coda, l’Al Sadd di Roberto Mancini lo aspetta come abbiamo raccontato in esclusiva. In giornata c’è stato un duro confronto tra il presidente Lotito e il difensore centrale in scadenza di contratto nel 2027. Romagnoli ha chiesto di essere liberato, la ritiene un’occasione unica e soprattutto ha ribadito il fatto che tutte le promesse di rinnovo non siano state mantenute (compreso un premio Champions). Lotito ha cercato di riaprire la vicenda prolungamento, ma senza margini, e poi ha chiesto a Romagnoli se avesse comunicato a Sarri la decisione di lasciare la Lazio. Il classe 1995 lo ha già fatto e lo ribadirà nelle prossime ore, ormai il rapporto con il club è irrimediabilmente compromesso. Romagnoli confida di raggiungere la nuova destinazione in Qatar entro domenica, non è intenzionato a giocare la gara di sabato prossimo a Lecce.

