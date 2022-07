Il retroscena: Romagnoli e Kostic, ultimi giorni di attesa

Alessio Romagnoli e Filip Kostic sono in due situazioni contrattuali diverse. Romagnoli ha un impegno con il Milan scaduto ieri, ma da tempo non c’erano margini per il rinnovo. Kostic ha un impegno ancora per un anno con l’Eintracht che gli sta proponendo da settimane un rinnovo importante, però lui prende tempo. Kostic ha anche una richiesta dalla Spagna, ma vuole la Juve e comunque non aspetterà ancora a lungo. Altri tre o quattro giorni e poi valuterà altro. Il discorso vale per Romagnoli: ha aspettato la Lazio a lungo perché vorrebbe davvero indossare quella maglia. Nel frattempo il club di Lotito ha chiuso operazioni da 7 milioni (Cancellieri) senza colmare la distanza di 300-400 mila euro a stagione per Romagnoli tra domanda e offerta sull’ingaggio. Un motivo ci sarà, l’attesa del difensore non potrà essere eterna. E come abbiamo già raccontato, il Fulham vorrebbe già farlo firmare, dopo aver proposto un ingaggio da 4 milioni a stagione: ci riuscirà? L’attesa non sara infinita.

Foto: Twitter Milan