Il retroscena: Romagnoli e il Qatar, c’è un nodo da sciogliere

13/01/2026 | 23:58:33

Ieri sera vi abbiamo anticipato il filo diretto in corso tra Roberto Mancini, allenatore dell’Al-Sadd, e Alessio Romagnoli. Confermiamo come l’ex commissario tecnico della Nazionale abbia chiesto al difensore centrale di raggiungerlo in Qatar, preannunciandogli una proposta del suo club. Mancini insiste per averlo adesso, non la prossima estate. Il problema non è il fatto che la Lazio vorrebbe trattenerlo, pur avendo un contratto a giugno 2027, ma consiste nel non trascurabile particolare che il classe 1995 (31 anni appena compiuti) ha digerito poco e il mancato rinnovo dopo vari incontri. E negli ultimi giorni la Lazio ha trovato le intese sia con Basic che con Marusic, altro aspetto da non sottovalutare. Per Sarri la presenza di Romagnoli nella linea difensiva è indispensabile, ma la situazione è molto delicata.

Foto: sito Lazio