Il retroscena: Romagnoli ai saluti, ieri a Sarri ha spiegato perché

21/01/2026 | 23:38:28

Alessio Romagnoli aspetta di essere liberato per andare all’Al-Sadd, assolutamente confermata la nostra prima esclusiva, operazione per gennaio e non per giugno. Confermate anche le cifre: 8 milioni più 1 di bonus per il cartellino, triennale da 6 milioni a stagione più bonus per il centrale difensivo in scadenza di contratto con la Lazio nel 2027. Ieri Romagnoli ha spiegato a Sarri le sue motivazioni, ribadendo di aver aspettato il prolungamento in almeno tre occasioni e che la sua è una decisione definitiva e irrevocabile. L’allenatore ha provato a convincerlo che sarebbe il caso di rifletterà ancora, ma Romagnoli ha ribadito di voler essere liberato prima della trasferta di sabato a Lecce. Ragionevolmente non può essere più trattenuto, oggi non ci sono stati più dialoghi tra il classe 1995 e Sarri, siamo ai titoli di coda e sarebbe sorprendente se Romagnoli restasse all’interno di questa situazione. Sono attesi sviluppi a stretto giro, già nella giornata di domani.

Foto: sito Lazio