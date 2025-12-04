Il retroscena: Roma-Yuri Alberto, l’unico contatto un mese fa con l’agente

04/12/2025 | 19:08:28

Yuri Alberto è un attaccante di talento che si è messo in evidenza con il Corinthians, classe 2001 dalle buone qualità. La Roma lo ha seguito la scorsa estate senza affondare. Ora possiamo aggiungere che l’unico contatto recente risale a un mese fa con il suo agente André Cury (lo stesso del centrocampista Ederson). La Roma si è informata sulle condizioni, la valutazione almeno oggi è più vicina ai 25 ai 30 milioni, ci sono almeno tre o quattro club che hanno sondato. Il Corinthians non lo ritiene incedibile, vorrebbe una formula che garantisca il riscatto e aspetta offerte concrete. Yuri Alberto era stato promosso dallo scouting e segnalato a Gasperini, ma prima di parlare di un obiettivo concreto occorre passare da un apprezzamento a un faccia a faccia con il club proprietario del cartellino. Al momento siamo in una fase di perlustrazione, aspettando eventuali e nuovi aggiornamenti.

foto sito corinthians