Il retroscena: Roma-Juve, lunedì nuovo contatto per Rugani (e non solo)

Giovedì all’ora di cena sembrava una trattativa tramontata, quella per Daniele Rugani dalla Juve alla Roma. Due ore dopo una riapertura, i contatti che sono proseguiti nelle ultime ore, da lunedì (dopo la prima giornata di campionato) se ne parlerà in modo concreto. Ma in che modo? La valutazione di Rugani resta di 25 milioni (5 subito, 20 in rate successive), a meno che la Juve non conceda un altro piccolo sconto. Il club bianconero darebbe un giovane ai giallorossi, l’indiziato è il difensore centrale Gozzi. La Roma inserirebbe due tra Riccardi, Celar e D’Orazio, la Juve insiste per Riccardi: quest’ultimo dopo il post pubblicato aveva vissuto un momento quasi di liberazione dopo la rottura di giovedì a cena che sembrava definitiva, ora la partita è aperta. La Roma darebbe 10 milioni subito (il prestito oneroso di Rugani e la valutazione di Gozzi), il club giallorosso valuta almeno 12 milioni due dei tre giovani (e Riccardi più di tutti, tra i 6 e i 7 milioni almeno). Vedremo se stavolta si arriverà alla definitiva quadratura, ricordando che Fonseca ha completamente avallato il profilo di Rugani e che per ora la Roma ha soltanto sondato altre piste, anche quelle (Lovren in testa) che in passato aveva scartato per tanti motivi.

Foto: sito ufficiale Juventus