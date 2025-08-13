Il retroscena: Roma, conferme su Bailey e contatti ancora vivi per Sancho

14/08/2025 | 00:37:36

La Roma cerca due interpreti offensivi: sta continuando a seguire Fabio Silva, trovano conferme le indiscrezioni del pomeriggio di The Athletic sul profilo di Leon Bailey in uscita dall’Aston Villa e che sta valutando diverse proposte, compresa quella della Roma. Ci possono essere ulteriori sviluppi nelle prossime ore, la Roma ha voglia di forzare. Quanto a Sancho, il club giallorosso ha continuato a informarsi anche nella giornata di ieri, adesso bisogna decidere se e come procedere. I contatti sono vivi e non sono mai tramontati rispetto a quanto vi avevamo anticipato domenica scorsa: la Roma sta insistendo ma ora conta solo tagliare il traguardo, quindi prudenza e realismo fino a quel momento. L’esterno in scadenza con il Manchester United tre giorni fa, come raccontato, aveva detto no al Besiktas che aveva alzato il pressing. Ma prima di decidere Sancho vorrà capire bene tutte le possibili opzioni, Serie A compresa, avendo bloccato il suo mercato per settimane (facciamo mesi) in attesa di una soluzione davvero gradita. E la Roma c’è ancora, ora bisogna tirare le somme. Per Dovbyk non sono arrivate proposte davvero concrete, almeno fin qui, quindi l’opzione Krstovic per il momento resta solo un’idea.

FOTO: Facebook Aston Villa