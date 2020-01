Il retroscena: Rodriguez-Napoli, il motivo della frenata

Ricardo Rodriguez voleva e vuole il Napoli. Soltanto che il Milan ha cambiato le condizioni rispetto all’apertura totale di ieri sera quando aveva dato il via libera per una cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Al punto che il Napoli aveva programmato tutti gli aspetti burocratici per definire entro stasera e mettere il terzino svizzero a disposizione di Gattuso. Soltanto che un’ora fa, nel confronto interno in casa rossonera, c’è stato chi ha cambiato (padroni di farlo…) le condizioni relative al trasferimento, non accontentandosi del prestito oneroso con diritto ma chiedendo l’obbligo. Vedremo gli sviluppi. Rodriguez aveva sposato la causa Napoli, il club azzurro tra non molto tempo recupererà Malcuit e ha già abbondanza sulle fasce. Avrebbe fatto e farebbe volentieri l’operazione Rodriguez ma soltanto alle condizioni concordate ieri. Vi aggiorneremo, tenendo conto che sullo svizzero ci sono in attesa altri club, Psv in testa.

Foto: Twitter ufficiale Milan